شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي على رأس قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن بيستو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة الفريق التى تواجه بيراميدز غدا الثلاثاء على أرض ملعب ستاد الدفاع الجوي عند الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة.

وجاءت القائمة لتضم كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وصلاح محسن ومحمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا.