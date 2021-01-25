شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي وبدني للاعبى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا للاعبين علي هامش مران اليوم الذي أقيم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. وادي اللاعبون هذا البرنامج تحت اشراف بيدرو مدرب الأحمال بالفريق، حيث تم التركيز خلاله علي رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين ، ومعالجة الارهاق ، والوصول الي الفورمة البدنية المطلوبة.

عقب ذلك أدي اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة باتشيكو، المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام، تم خلالها التركيز علي جوانب خططية ، وجمل فنية ، من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين يتولي كل مدرب واحدة. عقب ذلك أدي اللاعبون تقسيمة قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تنفيذ كافة الأمور الفنية التي تم التدريب عليها، وظهر الجميع بجاهزية قوية.