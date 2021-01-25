شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للزمالك استعداداً لمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك علي هامش تدريبات اليوم التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

يأتي ذلك ضمن البروتوكول المتبع، استعداداً لمواجهة الزمالك أمام مصر المقاصة المقررة إقامتها الخميس المقبل في الجولة العاشرة للدوري الممتاز.