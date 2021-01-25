الارشيف / اخبار الرياضه

مسحة طبية للزمالك استعداداً لمواجهة المقاصة

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للزمالك استعداداً لمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس ، وذلك علي هامش تدريبات اليوم التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

يأتي ذلك ضمن البروتوكول المتبع، استعداداً لمواجهة الزمالك أمام مصر المقاصة المقررة إقامتها الخميس المقبل في الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    161,817

  • تعافي

    126,497

  • وفيات

    8,959

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

قد تقرأ أيضا