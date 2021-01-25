شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل اجتماع باتشيكو قبل معركة مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، علي الاجتماع باللاعبين علي هامش المران اليوم . وجاء الاجتماع فنيا وتحفيزيا ، حيث تم توجية بعض التعليمات والأمور الخططية استعدادا للفترة المقبلة.

ووجه المدرب البرتغالي في وجود عبدالحليم علي مدير الكرة ، رسائل تحفيزية للاعبين مطالبا اياهم بالاستمرار في تقديم الأفضل كما هو معتاد معتاد خلال الفترة الاخيرة ، وانهم الأفضل والاقوي ، ويمتلكون جميع المقومات الفنية الممتازة .

وفي النهاية تعاهد الجميع علي مواصلة العمل بقوة خلال الفترة المقبلة. ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الخميس المقبل في الجولة العاشرة للدوري الممتاز.