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تعرف على تفاصيل اجتماع باتشيكو قبل معركة مصر المقاصة

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، علي الاجتماع باللاعبين علي هامش المران اليوم . وجاء الاجتماع فنيا وتحفيزيا ، حيث تم توجية بعض التعليمات والأمور الخططية استعدادا للفترة المقبلة.

ووجه المدرب البرتغالي في وجود عبدالحليم علي مدير الكرة ، رسائل تحفيزية للاعبين مطالبا اياهم بالاستمرار في تقديم الأفضل كما هو معتاد معتاد خلال الفترة الاخيرة ، وانهم الأفضل والاقوي ، ويمتلكون جميع المقومات الفنية الممتازة .

وفي النهاية تعاهد الجميع علي مواصلة العمل بقوة خلال الفترة المقبلة. ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الخميس المقبل في الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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