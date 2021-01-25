شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء الأهلي وبيراميدز و القنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقام غدا الثلاثاء 26 يناير 2021 مباراة الأهلي وبيراميدز على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، حيث يدخل النادي الأهلي المباراة وفي جعبته 20 نقطة بعد لعب 8 مباريات، يتصدر بها جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني الذي يتساوى مع الأحمر في نفس عدد المباريات، في حين يدخل بيراميدز المباراة وفي جعبته 13 نقطة بعد لعب 8 مباريات، وبفارق نقطتين أقرب منافسية فريق الجونة.

اتحاد الكرة حدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري غدا الثلاثاء في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري.

ومن المقرر أن تنقل المباراة حصرياً عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري.

ويدخل النادي الأهلي المباراة تحت قيادة فنية لموسيماني الذي يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز، للانفراد بصدارة الدوري المصري الممتاز وحيدا وتوسيع الفارق مع منافسه التقليدي نادي الزمالك الذي يحتل المركز الثاني بنفس عدد النقاط.