شكرا لقرائتكم خبر عن قائد منتخب الأرجنتين: منتخبنا حقق إنجاز في مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب جونزالو كارو قائد وأسطورة منتخب الأرجنتين لكرة اليد عن فخره بما حققه الفريق في بطولة مصر 2021 حتى الآن مشددا أن ذلك هو الأداء الأفضل في تاريخ الفريق في البطولة.

حقق منتخب الأرجنتين مفاجأة كبرى بالفوز على كرواتيا 23-19 ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور الرئيسي، ويحتاج راقصو التانجو للفوز ضد قطر للتأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخهم.

وقال جونزالو كارو: «لم نصعد من قبل إلى ربع النهائي ولم تكن لنا أفضلية قبل القدوم هنا إلى الدور الرئيسي، لكن لم لا؟ بالطبع أتوقع أن نواصل الأداء ونتأهل».

وأوضح «لدينا مباراة صعبة أخرى أمام قطر في ختام الدور الرئيسي، الفوز يمنحنا التأهل دون حسابات لكن سنتنظر ما ستسفر عنه النتيجة».

وشدد قائد الأرجنتين «سنواصل اللعب بنفس الروح من أجل النجاح وبالطبع سنلعب هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز».

وأضاف «بالفعل قبل البطولة كان بالنسبة لي نسخة 2011 هي الأفضل للمنتخب بسبب ما قدمناه من أداء غير متوقع والفوز على السويد في ملعبها».

وكشف كارو «لكن نقدم في تلك النسخة أفضل أداء لمنتخب الأرجنتين في بطولة العالم، تطورنا وتحسن أداء اللاعبين بعد العمل على معالجة نقاط الضعف».

ويلعب كارو مع منتخب الأرجنتين في بطولة العالم رقم 11 على التوالي في رقم قياسي لنجم راقصي التانجو.

وكان أفضل مركز حققه منتخب الأرجنتين هو الـ 12 وحدث ذلك مرتين في 2011 و2015 من خلال مشاركة 24 منتخبا وليس 32 مثل النسخة الحالية.

وأوضح جونزالو كارو «أرى تحسن كبير في أداء الأرجنتين هذا العام وسنواصل العمل من أجل التحسن أكثر فأكثر».

وشدد نجم الأرجنتين «بغض النظر عن نتيجة قطر وتأهلنا من عدمه، فخور بما قدمه الفريق في البطولة ولن يغير ذلك من إننا قدمنا مستوى رائع طوال المنافسة هو الأفضل لنا في المسابقة».

واختتم تصريحاته «مباريات دور التمهيدي كانت بمثابة تجهيز بشكل جيد لنا، بالإضافة للعب دورة ودية في قطر كل ذلك ساعدنا على الظهور بهذا الشكل في الدور الرئيسي».