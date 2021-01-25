شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن نتيجة مسحات اللاعبين قبل معركة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي نتيجة مسحة كورونا التي خضع لها الفريق قبل مواجهة بيراميدز الثلاثاء، في بطولة الدوري الممتاز المصري. وللمرة الثانية تقرر إعادة المسحة الطبية التي خضع لها أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأحمر رغم إعادتها له في وقت سابق قبل مباراة المقاولون الماضية وجاءت نتيجتها سلبية وشارك اللاعب في المران بشكل طبيعي.

كما أوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي أنه باستثناء أكرم توفيق جاءت نتيجة مسحة باقي اللاعبين سلبية وتم التأكد من جاهزية كل اللاعبين لخوض لقاء الغد. ويلتقي الأهلي مع بيراميدز غدا على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الممتاز.