شكرا لقرائتكم خبر عن إيفان كوبيتش: لا اصدق خسارتنا أمام الأرجنتين ووضعنا أنفسنا في موقف حرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اعترف إيفان كوبيتش نجم منتخب كرواتيا ونادي فاردار بتفوق دفاع الأرجنتين عليهم مما تسبب في خسارتهم المفاجئة في الجولة الثانية من الدور الرئيسي.

وحققت الأرجنتين كبرى مفاجآت الدور الرئيسي بالتغلب على كرواتيا بنتيجة 23-19 ليتأزم موقف ممثل أوروبا في بطولة العالم.

وقال إيفان كوبيتش تعليقا عن النتيجة «أعتقد أننا لم نلعب جيدا بما يكفي لتحقيق الفوز أمام الأرجنتين خاصة من الناحية الهجومية».

وأوضح: «أضعنا العديد من الفرص الجيدة للتسجيل مما جعلنا متوترين بعض الشيء داخل الملعب وأثر علينا».

وحصد كوبيتش جائزة لاعب مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين رغم الخسارة بعد تألقه وتسجيل 7 أهداف.

وشدد كوبيتش: «الأرجنتين لعبت بشكل جيد جدا من الناحية الدفاعية وسببت لنا مشاكل كبيرة في ذلك الأمر مع تألق حارس مرماهم بشكل كبير».

ويصطدم منتخب كرواتيا بمواجهة الدنمارك في ختام الدور الرئيسي، ولا بديل لكرواتيا سوى الفوز مع تغلب قطر على الأرجنتين.

وقال كوبيتش: «بالطبع أؤمن بقدرتنا على التأهل، لسنا في موقف جيد والأمر لا يتوقف على نتيجتنا فقط لكن سنبذل ما بوسعنا للنهاية».

وتابع نجم منتخب كرواتيا «الأمور أصبحت أصعب وسنلعب ضد الدنمارك أحد الفرق القوية جدا».

واختتم تصريحاته «لا يمكننا اللعب في مستوى مرتفع مثل ذلك دون تقديم أفضل أداء، سنفعل ما علينا وهدفنا بالتأكيد الوصول لربع النهائي».