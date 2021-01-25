شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم يغيبون عن الاتحاد خلال معركة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يفتقد فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، 3 من أهم عناصره، وذلك عندما يواجه الأهلي في مباراة السوبر المحلي، غدا الثلاثاء. وبات من المؤكد غياب كل من، إسماعيل أحمد ومؤمن مبارك، بسبب الإصابة. كما سيغيب المحترف الأمريكي مارفيل هاريس، الذي تعاقد معه مؤخرا زعيم الثغر، عقب فسخ التعاقد مع مواطنه جايلين بارفورد، وذلك بسبب عدم وصول البطاقة الدولية الخاصة به، حتى الآن.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد الثلاث بطولات المحلية "دوري السوبر، دوري المرتبط، كأس مصر" في الموسم الماضي، ويشارك الأهلي في مباراة السوبر بصفته وصيف الكأس.