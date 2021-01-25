شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يطيح بميسي وزلاتان إبراهيموفيتش في سباق الأفضل في «البيج فايف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، في موقعه الرسمي، تقريرا أظهر فيه تقوق النجم المصري، محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول على ليونيل ميسي، وزلاتان إبراهميوفيتش، في سباق أفضل مهاجم في البيج فايف. وتربع البولندي روبرت ليفاندوفسكي على عرش صدارة قائمة أفضل المهاجمين في قارة أوروبا، ويطارده البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو.

ويتفوق «ليفاندوفسكي» بتسجيله 23 هدفًا خلال 17 مباراة شارك فيها، بينما «رونالدو» أحرز 15 هدفا في 15 مباراة خاضها. واحتل جناح ومهاجم منتخب مصر وفريق ليفربول، محمد صلاح، المركز السابع بجدول ترتيب أفضل المهاجمين، برصيد 13 هدفًا وهي الأهداف التي أحرزها في الدوري الإنجليزي ويتصدر بها جدول ترتيب الهدافين في البريميرليج.

وبالرغم من لعب محمد صلاح كجناح أكثر من مركز المهاجم الصريح، إلا أنه تفوق على مهاجمين من العيار الثقيل وأبرزهم لويس سواريز 12 هدفًا مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وهاري كين 12 هدفًا مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وروميلو لوكاكو 12 هدفًا مع إنتر ميلان الإيطالي، وزلاتان إبراهيموفيتش 12 هدفا مع ميلان الإيطالي، وليونيل ميسي 11 هدفًا مع برشلونة الإسباني.