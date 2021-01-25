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سموحة يعلن قائمته لمواجهة الذئاب

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد سامي، مدرب سموحة، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، الثلاثاء، على ملعب الأخير، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة بالدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على التالي: حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح، الدفاع: رجب نبيل، محمود البدري، محمد عبد المنعم، أحمد جمال، أطهر الطاهر، محمد الترهوني، والوسط: أحمد حمص، علي غزال، محمد كناريا، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي، إسلام جمال، محمد ليلة، والهجوم: عبد الكبير الوادي، رفيق كابو، إسلام جمال، ديريك تسيبامبي، حسام حسن، محمد طلعت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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