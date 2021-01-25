شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن قائمته لمواجهة الذئاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد سامي، مدرب سموحة، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، الثلاثاء، على ملعب الأخير، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة بالدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على التالي: حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح، الدفاع: رجب نبيل، محمود البدري، محمد عبد المنعم، أحمد جمال، أطهر الطاهر، محمد الترهوني، والوسط: أحمد حمص، علي غزال، محمد كناريا، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي، إسلام جمال، محمد ليلة، والهجوم: عبد الكبير الوادي، رفيق كابو، إسلام جمال، ديريك تسيبامبي، حسام حسن، محمد طلعت.