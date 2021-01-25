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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشباب يقلب الطاولة على الوحدة ويُجهز عليه في الشوط الثاني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021
قلب الشباب تأخره 0-2 أمام الوحدة إلى إنتصار 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.
وإفتتح انسيلمو دي مورايس التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 20 وأضاف زميله هزاع أحمد الغامدي الهدف الثاني (37) قبل أن يسجل سيباستياو دي فريتاس هدف تقليص الفارق في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بتقدم الوحدة 2-1.
وفي الشوط الثاني انهار الوحدة أمام ضربات الضيوف الذي سجلوا ثلاثية حملت توقيع عبدالله الزوري (55) وسيباستياو دي فريتاس (76 و80).