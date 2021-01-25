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الشباب يقلب الطاولة على الوحدة ويُجهز عليه في الشوط الثاني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

قلب ​الشباب​ تأخره 0-2 أمام ​الوحدة​ إلى إنتصار 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على استاد مدينة الملك عبدالعزيز ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من ​دوري كأس الأمير ​ لكرة القدم.

وإفتتح انسيلمو دي مورايس التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 20 وأضاف زميله هزاع أحمد الغامدي الهدف الثاني (37) قبل أن يسجل سيباستياو دي فريتاس هدف تقليص الفارق في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بتقدم الوحدة 2-1.

وفي الشوط الثاني انهار الوحدة أمام ضربات الضيوف الذي سجلوا ثلاثية حملت توقيع عبدالله الزوري (55) وسيباستياو دي فريتاس (76 و80).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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