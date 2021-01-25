الشباب يقلب الطاولة على الوحدة ويُجهز عليه في الشوط الثاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

قلب ​الشباب​ تأخره 0-2 أمام ​الوحدة​ إلى إنتصار 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان​ لكرة القدم.

