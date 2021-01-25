إنخفاض عدد إصابات كورونا في الدوري الانجليزي إلى النصف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

أكدت رابطة ​الدوري الإنكليزي​ انخفاض عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ بين اللاعبين وطواقم الأندية بنسبة 50 بالمئة في الاختبارات التي أجرتها الأسبوع المنصرم، مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.



وأعلنت الرابطة عن تسجيل 8 إصابات جديدة من أصل 2518 اختبار أجرتها خلال جولتين الأسبوع المنصرم، أي أقل بالنصف من عدد الحالات الإيجابية الـ16 التي كشفتها الاختبارات قبلها بأسبوع.

وأوضحت الرابطة أن جميع الذين جاءت نتائجهم إيجابية موجودون حالياً في الحجر الصحي لمدة 10 أيام وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.