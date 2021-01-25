الدوري السعودي: الفيصلي يخطف تعادلاً ثميناً من الهلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

حقق ​الفيصلي​ تعادلاً ثميناً أمام ضيفه ​الهلال​ 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان​ لكرة القدم.



وإفتتح بافيتيمبي غوميز التسجيل للأزرق في الدقيقة العشرين من عمر اللقاء ليحافظ الهلال على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 83 أدرك جوليو تافاريس التعادل للفيصلي من ركلة جزاء نفذها بنجاح داخل شباك الهلال.

ورفع الهلال رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب فيما رفع الفيصلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر.