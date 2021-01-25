مونديال اليد: البرازيل واليابان تحققان الانتصار امام الاوروغواي والبحرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

تمكن منتخب اليابان من احراز فوزا معنويا على ​منتخب البحرين​، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية بالدور الرئيسي ب​بطولة العالم لكرة اليد​ " مصر 2021 "،بفارق 4 اهداف وبنتيجة 29 - 25.



حيث سيطر ​المنتخب الياباني​ على الشوط الأول، في آخر ظهور له بالبطولة، ليحسمه متقدماً بنتيجة 19 - 12 بفارق 7 أهداف.

كما تغلب منتخب ​البرازيل​ في مباراة ثانية على منتخب الاوروغواي في الجولة الأخيرة للدور الرئيسي للمجموعة الأولى بالبطولة، بنتيجة 37 - 17 وبفارق 20 هدفاً.

وانتهى الشوط الأول بتفوق البرازيل بنتيجة 18-7، وسط سيطرة تامة على اللقاء.