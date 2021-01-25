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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مونديال اليد: البرازيل واليابان تحققان الانتصار امام الاوروغواي والبحرين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021
تمكن منتخب اليابان من احراز فوزا معنويا على منتخب البحرين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية بالدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد " مصر 2021 "،بفارق 4 اهداف وبنتيجة 29 - 25.
حيث سيطر المنتخب الياباني على الشوط الأول، في آخر ظهور له بالبطولة، ليحسمه متقدماً بنتيجة 19 - 12 بفارق 7 أهداف.
كما تغلب منتخب البرازيل في مباراة ثانية على منتخب الاوروغواي في الجولة الأخيرة للدور الرئيسي للمجموعة الأولى بالبطولة، بنتيجة 37 - 17 وبفارق 20 هدفاً.
وانتهى الشوط الأول بتفوق البرازيل بنتيجة 18-7، وسط سيطرة تامة على اللقاء.