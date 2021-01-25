غوارديولا: أحترم قرار تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

علّق مدرب ​مانشستر سيتي​ ​بيب غوارديولا​ على إقالة تشيلسي مدربه ​فرانك لامبارد​ بسبب سلسلة النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة.



وأوضح غوارديولا في مؤتمر صحفي: "أحترم قرار تشيلسي بشأن صديقي لامبارد، لكنني أرسل له عناقاً كبيراً، آمل أن تجمعني به جلسة، أتمنى بعد انتهاء فترة الإغلاق بسبب كورونا، نذهب سوياً ونتناول العشاء في أي مكان، ورؤيته مرة أخرى".

وأضاف: "نحن نعتمد على النتائج، وليست طريقة اللعب التي نلعب بها أو الفلسفة، يجب أن تحصل على نتائج حتى تحافظ على وظيفتك".

وختم غوارديولا: "جميع المدربين يحتاجون إلى وقت ومساحة لتطبيق أفكارهم، لكنني لا أحكم على قرار تشيلسي، أحترم ما يقومون به".