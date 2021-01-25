هرتا برلين يستعيد دارداي بعد عام ونصف من الرحيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

إستعاد نادي ​هرتا برلين​ الألماني مدربه السابق المجري ​بال دارداي​ بعد عام ونصف على رحيله، ليخلف ​برونو لاباديا​ الذي أقيل من منصبه الأحد.



وأقال نادي العاصمة الأحد لاباديا والمدير الرياضي مايكل بريتس بعد الخسارة الكبيرة على أرضه أمام فيردر بريمن 1-4 في الدوري الالماني ليكتفي برلين بنقطة واحدة من مبارياته الأربع الأخيرة ضد فرق تعتبر ضعيفة، محتلاً المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة كارستن شميدت غداة الاعلان عن تعيين دارداي مدرباً للفريق: "يعرف كل الناس هنا ولا يحتاج الى الكثير من الوقت من أجل التأقلم، يعيش بال من أجل هرتا ونحن مقتنعون تماما بأنه سيمنح الفريق ما يحتاجه بفضل طبيعته الواضحة والمباشرة".