الاتحاد الآسيوي يوقع اتفاقية لخدمات الترفيه الرقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتفاقية جديدة موسعة مع شركة «كونامي» لخدمات الترفيه الرقمية، للسنوات الأربع المقبلة، بحيث تتضمن الرعاية العالمية وحقوق الترخيص لبطولات المنتخبات الوطنية والأندية.

وذكر الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت أمس، أن الاتفاقية العالمية تتضمن أهم بطولات الاتحاد الآسيوي، ومن بينها التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 (الطريق إلى قطر)، وكأس آسيا 2023 في الصين، ودوري أبطال آسيا التي تشكل أهم بطولات القارة على مستوى الأندية.

وجرى توسيع الاتفاقية لتتضمن بطولات المنتخبات الوطنية، وذلك من أجل إتاحة المجال أمام عشاق كرة القدم لمعايشة اللعب في كأس آسيا والتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في النسخ المقبلة من لعبة «برو إفولوشن سوكر»، في حين سيتم تحديث بطولة دوري أبطال آسيا في اللعبة، كي تتضمن الشعارات والعلامات التجارية الجديدة في البطولة.

ومن خلال كونها راعيا رسميا، فإن كونامي ستقوم بتفعيل مجموعة شاملة من الأنظمة، بهدف الترويج لمنتجاتها وعلاقتها مع مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، «نحن سعداء بتجديد وتوسيع اتفاقية شراكتنا مع كونامي، التي تعتبر علامة تجارية آسيوية مميزة في مجال صناعة الألعاب الالكترونية على مدار عقود».

وأضاف «هذه الاتفاقية تعبر عن الإقبال الهائل والقيمة الكبيرة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والشعبية العالمية للألعاب الالكترونية في أوساط عشاق كرة القدم، ونحن نتطلع لتوفير المزيد من بطولاتنا على منتجات كونامي، لتوفير المزيد من المتعة لعشاق كرة القدم».

ومن جهته قال هيديكي هاياكاوا رئيس شركة كونامي لخدمات الترفيه الرقمية، «نحن كشركة آسيوية تنتج الألعاب الرقمية، نفتخر بالإعلان عن تمديد وتوسيع شراكتنا مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. كرة القدم في قارة آسيا حققت تطورا كبيرا وباتت تحظى بأهمية كبيرة على المستوى العالمي، حيث نتطلع للعمل مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل الترويج لكرة القدم الآسيوية على المستوى العالمي».

وتم استكمال إعداد الاتفاقية الجديدة للشراكة من قبل شركة تسويق كرة القدم الآسيوية «إف إم إيه»، والتي ستقوم بالإشراف على تطبيقها كشريك تجاري حصري لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الدورتين 2021 - 2024 و2025 - 2028، حيث تتضمن الشراكة مجموعة شاملة من المحتوى الترويجي الرقمي وصيغ الإعلان المبتكرة.