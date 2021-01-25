الباطن والعين.. صراع الهروب من القاع

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ويسعى البرتغالي خوسيه جاريدو مدرب الباطن في لقاء اليوم لتحقيق النقاط الثلاث والابتعاد قليلا عن مناطق الخطر بسلم الترتيب، معتمدا على تحركات الثلاثي يوسف الجبلي ومحمد رايحي وضيف الله القرني، وسرعة وانطلاقات عبدالملك الشمري من خلف مهاجم الفريق وهدافه الأنغولي فابيو آبرو.بالمقابل يدخل الألماني مايكل سكيبه لقاء اليوم باحثا عن الخروج من أزمة الخسائر العشر الماضية خشية الإقاله، إذ يأتي اعتماده على الفنزويلي خوان بابلو في وسط الملعب والتحركات السريعة للنيجيري أمادو مونتاري والبرازيلي جيترسون الفيس في خط المقدمة.
ملعب نادي الباطن
- 3:30 عصرا
- 21 درجة
- الباطن: بالمركز الـ14 (13 نقطة)
- العين: بالمركز الـ16 (10 نقاط)
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