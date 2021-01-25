الباطن والعين.. صراع الهروب من القاع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تختتم اليوم مباريات الجولة الـ15 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يستضيف فريق الباطن نظيره فريق العين متذيل الترتيب برصيد 10 نقاط، في مواجهة بدأت إثارتها قبل أن تبدأ بعد أن أصدرت إدارة الباطن بيانا إعلاميا للرد على تصريحات رئيس لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين التلفزيونية، وطالبته بالاعتذار عن المعلومات المغلوطة التي أشار فيها إلى إبلاغ النادي الشرقي بخبر التأجيل في وقت مبكر بسبب ظروف الطيران لنادي العين.

ويسعى البرتغالي خوسيه جاريدو مدرب الباطن في لقاء اليوم لتحقيق النقاط الثلاث والابتعاد قليلا عن مناطق الخطر بسلم الترتيب، معتمدا على تحركات الثلاثي يوسف الجبلي ومحمد رايحي وضيف الله القرني، وسرعة وانطلاقات عبدالملك الشمري من خلف مهاجم الفريق وهدافه الأنغولي فابيو آبرو.

بالمقابل يدخل الألماني مايكل سكيبه لقاء اليوم باحثا عن الخروج من أزمة الخسائر العشر الماضية خشية الإقاله، إذ يأتي اعتماده على الفنزويلي خوان بابلو في وسط الملعب والتحركات السريعة للنيجيري أمادو مونتاري والبرازيلي جيترسون الفيس في خط المقدمة.

ملعب نادي الباطن

3:30 عصرا

21 درجة

نقاط الفريقين: