ميلان وإنتر في ربع نهائي كأس إيطاليا اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتواجه القطبان ميلان وإنتر اليوم في ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، باحثين عن تعويض إخفاقهما الأخير في الدوري المحلي، حيث ضيق يوفنتوس الخناق عليهما في الصدارة.

ومني ميلان متصدر الدوري بخسارة على أرضه أمام أتالانتا 0-3 السبت، ولم يستفد إنتر بتعادله سلبا مع أودينيزي المهدد بالهبوط، فأصبح الفارق نقطتين بين الجارين اللدودين.

ويعول إنتر على النجاح المحلي بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا ، وقال مدربه أنتونيو كونتي «الفوز بالدوري والتأهل إلى دوري الأبطال سيكون مهما لإنتر، لكن كأس إيطاليا مسابقة نحترمها، ولن نستخف بها وسنحاول الفوز، كما نفعل دائما».

ويعود اللقب الأخير لإنتر إلى عام 2011 في مسابقة الكأس المحلية، فيما لم يتوج ميلان، بطل الدوري آخر مرة في 2011، بالكأس منذ عام 2003.

وبحال تخطيه إنتر القوي، سيتخلص ميلان، حامل لقب الكأس خمس مرات، من خصم قوي ويعوض هفوة أتالانتا المريرة.

وقال مدرب ميلان ستيفانو بيولي «الديربي في كأس إيطاليا قد يقودنا إلى نصف النهائي، لكن في الوقت نفسه هذه فرصة لطي الصفحة وتجنب هزة معنوية صعبة».

ويفتقد ميلان جهود حارس المرمى جيانلويجي دوناروما للإيقاف وصانع الألعاب هاكان كالهانوجلو بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، ويتوقع أن يقود إبراهيموفيتش هجوم ميلان، كما يتوقع أن يشارك الوافد الجديد ماريو ماندزوكيتش لفترة أطول من الــ20 دقيقة التي لعبها خلال مباراة أتلانتا.

أما إنتر ميلان الذي يتحسر على إهدار فرصة الفوز أمام أودينيزي ومعادلة نقاط ميلان، فيتطلع إلى استغلال فرصة تراجع معنويات ميلان والتأهل على حسابه في بطولة الكأس.