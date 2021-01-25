جدة تعد أخضر السلة للتصفيات الآسيوية

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ويشرف على المعسكر عضو مجلس الإدارة العميد مصطفى القبلي والإداري ناجي الصقر والإداري صالح الخليفي، فيما يشرف على المنتخب فنيا علي السنحاني ومساعداه تانير جوناي وخلدون المولد ومدرب الإعداد البدني دافور سيتلر وأخصائي العلاج الطبيعي سليم بن الشيخ.وتم اختيار 16 لاعبا للمعسكر وهم: محمد الصقر - عبدالملك عاشور- خالد عبدالجبار- ناصر أبو جلاس - أحمد المختار – نايف الثعلبي- محمد السويلم – علي الشبيلي - ناصر العبسي- مثنى المرواني – محمد المرواني- أيوب الهوساوي- ثامر أبكر- أسامة برقاوي - فهد السالك- مصعب قاضي.
يذكر أن حظوظ المنتخب السعودي كبيرة للتأهل لنهائيات البطولة الآسيوية 2021 في مجموعته التي تضم ( قطر– إيران– سوريا)، حيث يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى النهائيات، بينما الثالث لديه فرصة التأهل عبر الملحق.
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