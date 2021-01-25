مران الزمالك.. باتشيكو يجتمع باللاعبين.. وتقسيمة قوية في جزء من الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الإثنين، مرانا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الزمالك أمام مصر المقاصة المقررة إقامتها الخميس المقبل في الجولة العاشرة لدوري we المصري.

وخضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك على هامش المران قبل مواجهة المقاصة.

ومن جانبه، حرص البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك على الاجتماع باللاعبين على هامش المران.

وجاء الاجتماع فنيا وتحفيزيا حيث تم توجيه بعض التعليمات وتنفيذ بعض الأمور الخططية استعدادا للفترة المقبلة.

ووجه المدرب البرتغالي في وجود عبدالحليم علي مدير الكرة رسائل تحفيزية للاعبين مطالبا إياهم بالاستمرار في تقديم الأفضل كما هو معتاد خلال الفترة الأخيرة.

وخصص الجهاز الفني للزمالك، برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا للاعبين على هامش مران، حيث أدى اللاعبون هذا البرنامج تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال بالفريق.

وتركز البرنامج علي رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، ومعالجة الإرهاق، والوصول إلى الفورمة البدنية المطلوبة.

وأدى اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة باتشيكو المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام تم خلالها التركيز على جوانب خططية، وجمل فنية، من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين يتولى كل مدرب واحدة.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تنفيذ كافة الأمور الفنية التي تم التدريب عليها، وظهر الجميع في منتهى الجاهزية.