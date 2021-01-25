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حالات كورونا اليوم | 8 اصابات جديدة في الدوري الانجليزي

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محمد مصطفى 0 تبليغ

كشفت رابطة الممتاز اليوم الإثنين عن ثمان حالات إصابة جديدة بفيروس المستجد في الأندية العشرين المنافسة بالمسابقة، في أحدث حصيلة لاختبارات الكشف عن العدوى.

ومن بين 2518 اختبارًا للكشف عن خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير الجاري تبين وجود ثمان حالات إيجابية.

وهذه هي الحصيلة الأدنى لإصابات فيروس كورونا منذ الجولة التي جرت بين يومي 14 و20 ديسمبر الماضي بحسب بيان رابطة الدوري الإنجليزي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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