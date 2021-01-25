حالات كورونا اليوم | 8 اصابات جديدة في الدوري الانجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الإثنين عن ثمان حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأندية العشرين المنافسة بالمسابقة، في أحدث حصيلة لاختبارات الكشف عن العدوى.
ومن بين 2518 اختبارًا للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير الجاري تبين وجود ثمان حالات إيجابية.
وهذه هي الحصيلة الأدنى لإصابات فيروس كورونا منذ الجولة التي جرت بين يومي 14 و20 ديسمبر الماضي بحسب بيان رابطة الدوري الإنجليزي.
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