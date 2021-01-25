لماذا يفضل تشيلسي توماس توخيل على ماسيميليانو أليجري الأكثر خبرة؟

لم يكن خبر إقالة فرانك لامبارد من تدريب تشيلسي الإنجليزي صادمًا سواء على المستوى الإعلامي أو الجماهيري، بل كان متوقعًا بالنسبة للكثيرين.

نتيجة طبيعية جدًا في العصر الحالي، لا يكون الصبر فيه سهلًا على المدربين والعكس تمامًا بالنسبة للاعبين، خاصة لو كان الأمر يتعلق بأندية كبيرة مثل تشيلسي.

الأموال الطائلة التي صرفها تشيلسي بقيادة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش خلال الميركاتو الصيفي الماضي، عكس جميع الأندية الأخرى في ظل الأزمة المالية الحالية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا؛ جعلت لامبارد تحت ضغط، فالمدرب الشاب لم ينجح لأسباب عدة ومنها قلة الخبرة بكل تأكيد.

وتؤكد معظم التقارير الصحفية، أن تشيلسي أصبح قريبًا جدًا من التعاقد مع المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخيل.

تشيلسي بالتأكيد لديه عدة أسباب لاختيار تعيين الألماني توماس توخيل مدربًا للفريق في هذا الوقت تحديدًا، وتفضيله على مدربين أكثر خبرة مثل المدير الفني السابق ليوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليجري.

أنفق تشيلسي حوالي 120 مليون جنيه إسترليني خلال الميركاتو الصيفي الماضي، من أجل التعاقد مع ثنائي الدوري الألماني “تيمو فيرنر” من صفوف لايبزج، و”كاي هافيرتز” من باير ليفركوزن.

ثنائي تألق بشكل لافت في الدوري الألماني في المواسم القليلة الماضية، وأيضاً أوروبيًا؛ سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، ولكنهما فشلا في الظهور بشكل يدعو للتفاؤل مع تشيلسي منذ بداية الموسم الحالي.

وشارك هافيرتز (21 عامًا) في 21 مباراة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بسجل هدف وحيد، وتمريرتين حاسمتين.

بينما لعب فيرنر 26 مباراة مع تشيلسي بمختلف المسابقات، سجل 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة بأداء أقل من المتوسط، حيث أهدر الكثير من الفرص المحققة على مدار الموسم.

ثنائي يعول عليه تشيلسي كثيرًا للمستقبل، وبنسبة كبيرة جاء اختيار مدرب ألماني للتعامل معهما نفسيًا، حيث لن تشكل اللغة أي عائق، وهو الأمر الذي سيساعدهما بشكل كبير على التألق.

كما يبدو وأن تشيلسي يرفض العودة إلى المدرسة الإيطالية من جديد بعد كل من؛ كلاوديو رانييري، كارلو أنشيلوتي، وأنطونيو كونتي، حيث يرغب أبراموفيتش، في أن يلعب البلوز كرة قدم جذابة بأسلوب هجومي جذاب وسريع.

بالتأكيد توماس توخيل ليس بخبرة أليجري ولكنه يمكنه تقديم كرة القدم من طراز رفيع وجميلة، التي يطمح لها أبراموفيتش في السنوات الأخيرة.