بث مباشر | مشاهدة مباراة ليبيا والكونغو في كأس امم افريقيا للمحليين 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ليبيا والكونغو” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 25-1-2021 ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات بكأس امم افريقيا للمحليين 2021، المقامة في الكاميرون.

ينقل بث مباشر مباراة “ليبيا والكونغو” على قناة بين سبورت 7، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما ينقل على موقع بي إن سبورتس “كونيكت”.

وتقام مواجهة ليبيا والكونغو على ملعب جابوما بمدينة دوالا، وتنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22 :00 بتوقيت السعودية.

يلعب المنتخب الليبي ونظيره الكونغولي لحساب المجموعة الثانية والتي تضم الكونغو وجمهورية الكونغو.

وتعادل منتخب ليبيا في الجولة الأولى سلبيًا مع “النيجر”، كما تعادل في مباراته الثانية أمام “جمهورية الكونغو” بنتيجة (1-1).

ويتساوى منتخب ليبيا مع النيجر في عدد النقاط حيث يتواجد الثنائي في المركز الثاني خلف المتصدر برصيد 4 نقاط “جمهورية الكونغو”، فيما يتذيل الكونغو ترتيب المجموعة بنقطة واحدة في رصيده من تعادله أمام النيجر.

وسيسعى منتخب ليبيا إلى تحقيق فوزه الأول في البطولة على الكونغو اليوم من أجل حسم تأهله إلى الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراة جمهورية الكونغو والنيجر.

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