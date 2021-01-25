الدوري المصري | اتحاد الكرة يقر تعديلات جديدة على عدد المحترفين

أوصت أندية القسم الأول بالدوري المصري، بتحديد عدد اللاعبين الأجانب لكل فريق بخمسة لاعبين ابتداء من الموسم المقبل.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم للعبة في بيان رسمي، اليوم الإثنين، أن أندية الدوري الممتاز أوصت بتثبيت فترة القيد الشتوية في شهر يناير، وكذلك مشاركة الأندية في مسابقات الناشئين بالقسم نفسه الذي يشارك فيه الفريق الأول بالنادي.

وأوضح الاتحاد المصري أن الأندية أوصت بتأجيل تشكيل رابطة المحترفين للموسم المقبل، كما أنها طلبت من الاتحاد العمل على إيجاد بديل في حال تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) وذلك لضمان استقرار تطبيق التقنية بالملاعب.

وأكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري للعبة، أن اللجنة تتمنى إنهاء الموسم الحالي في منتصف يوليو المقبل، لكن تواجد أربع سيارات فقط لتقنية (فار) يحول دون ذلك، بحيث تقام مباريات كل جولة على مدار ثلاثة أيام.