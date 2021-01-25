من هو الأقرب لخلافك فرانك لامبارد في تدريب تشيلسي؟

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، توماس توخيل هو الأقرب لخلافة المُقال، فرانك لامبارد فى تدريب تشيلسى الإنجليزي.

وقررت إدارة تشيلسي، إقالة لامبارد (42 عامًا) من تدريب البلوز، بسبب الأداء الهزيل وسوء نتائج الفريق منذ انطلاق الموسم الحالي 2020/21.

وأكدت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، أن توخيل (47 عامًا) سيكون المدير الفني الجديد لتشيلسي، والإعلان سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدة بأنه كان المفضل لإدارة البلوز، منذ خروجه من باريس سان جيرمان في ديسمبر الماضي.

وأضافت الشبكة الإنجليزية، أن عقد المدرب الألماني مع تشيلسي سيكون لمدة 18 شهر (موسم ونصف) فقط، أي حتى صيف 2022.

كما كشفت مصادر أخرى، أن إدارة تشلسي بقيادة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، تفضل التعاقد مع مدرب ألماني يستطيع التعامل مع تيمو فيرنر وكاي هافيرتز بشكل أفضل.

وأشارت هذه التقارير إلى أن مدرب ماينز وبوروسيا دورتموند السابق، شوهد في مقر تشيلسي بكوبهام أمس الأحد.

سيوفر المدرب البالغ من العمر 47 عامًا، كرة القدم من طراز رفيع وجميلة التي يطمح لها أبراموفيتش في السنوات الأخيرة، ومع ذلك فإن افتقاره إلى الألقاب الكبرى؛ ستكون مصدر قلق طفيف، حيث فاز بكأس ألمانيا مرة عندما كان مديرًا فنيًا لبوروسيا دورتموند، ولقب الدوري الفرنسي مرتين.