كسل جاريث بيل يستفز جوزيه مورينيو

يتعيّن على الجناح الويلزي جاريث بيل أن يقاتل في التمارين لينتزع مركزًا في تشكيلة توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، بحسب ما ذكر مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكان اللاعب البالغ 31 عامًا قد عاد إلى توتنهام على سبيل الإعارة من ريال مدريد الاسباني، حيث عانى صعوبات في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

لكنه تأثر كثيرا من تراجع لياقته البدنية ودفع به مدربه تقريبًا في مباريات مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، فخاض 45 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي منذ مطلع نوفمبر.

وقال مورينيو “لا يمكنني تقديم الدقائق للاعبين. لكننا نعرف الصعوبات التي عاناها في الموسمين الماضيين، نعرف انه وصل مصابًا وعانى مطبات صغيرة هذا الموسم”.

ويتوق بايل للعودة الى الملاعب خصوصًا في ظل استعداد منتخب بلاده لخوض كأس أوروبا الصيف المقبل.

وأضاف مورينيو “الشيء الاهم بالنسبة اليه أن يبقى مستقرًا في التمارين دون مشكلات”.

وتابع “عندما يتدرب لاعب بأستقرار وكثافة مرتفعة ودون مشكلات، عندها يصبح جاهزًا، ليس لخوض الدقائق لكن لكسب الدقائق، وهذا شيء مُختلف”.