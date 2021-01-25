سوق الانتقالات | إشبيلية يهزم الهلال والنصر في صفقة أليخاندرو جوميز

كشفت تقارير صحفية أن قائد أتالانتا، أليخاندرو جوميز، استقر بشكل كبير على وجهته المقبلة، بعد العروض العديدة التي تلقاها في الفترة الماضية، ومنها عرضين من الهلال والنصر.
وأكد موقع “calcionapoli24” الإيطالي أن جوميز في طريقه للرحيل إلى صفوف إشبيلية الإسباني خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية حتى يونيو 2023، وبراتب سنوي يصل إلى 3 ملايين يورو.
وأوضح المصدر أن جوميز رفض في الفترة الماضية عروضًا مغرية من السعودية، من ناديي الهلال والنصر، براتب سنوي قيمته 5 مليون يورو.
ورفض جوميز الحضور إلى الهلال أو النصر لرغبته بالاستمرار في اللعب أوروبيا، مفضلًا الانتقال إلى إشبيلية، نظرًا لمشاركة النادي الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.
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