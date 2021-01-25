الدوري السعودي | تشكيك جديد في نزاهة التحكيم بعد تعادل الاتحاد مع النصر

أكد الإعلامي السعودي، علي المرشود، أن النصر لا يحصل على حقوقه خلال الموسم الحالي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، معتبرًا أن الفريق تعرض لظلم كبير تسبب في فقدانه العديد من النقاط.

وكان النصر قد تعادل أمام الاتحاد، أمس الأحد، بهدف لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعقب المباراة، كانت هناك حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، (تويتر) بعدما أكد أكثر من خبير تحكيمي أن النصر استحق ركلة جزاء، بعد دفع واضح من حارس الاتحاد مارسيلو جروهي للبرازيلي بيتروس.

وقال المرشود من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “النصر يخسر نقاط كثيرة بسبب أخطاء وتقدير حكام في أغلب المباريات جانبها الصواب رغم وجود الفار بإجماع تام من كل محللي التحكيم في البرامج الرياضية وآخرها في مباراة الاتحاد والنصر من الحكم خالد صلوي”.

وتساءل الإعلامي السعودي “لماذا النصر لا يحصل على حقوقه المشروعة له؟”، مضيفًا “سؤال يحتاج الى إجابة شفافية ووضوح ؟”.