انتقالات النصر | صفقة ماشاريبوف في مهب الريح بعد تصريح المطير!

أدلى الخبير القانوني، يعقوب المطير، بتصريحات صادمة لجماهير النصر السعودي، حول إمكانية إتمام صفقة اللاعب الأوزبكي، جلال الدين ماشاريبوف، خلال الانتقالات الشتوية.

وكان النصر السعودي قد فشل في قيد ماشاريبوف ضمن قائمته بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية، رغم أنه حصل على توقيع اللاعب لمدة عامين ونصف.

وقال المطير في تصريحات صحفية “النصر تأخر في تسجيل اللاعب الأوزبكي بعد أن كان متاحا له حتى لو لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية.

وأضاف عبر صحيفة “الاقتصادية” “إصابة الكوربي الجنوبي كيم جين سو، قبل إصدار الشهادة المالية، كون إصابته تتجاوز ستة أشهر، وكان بالإمكان إجراء مخالصة مالية معه واستبداله بلاعب آخر شريطة أن يكون ماشاريبوف غير مرتبط بعقد”.

وأنهى بقوله “النصر حتى وإن وقع مع اللاعب الأوزبكي قبل إصدار شهادة الكفاءة المالية ولم يقيده، فالعبرة في تسجيله في كشوفه قبل قرار الكفاءة المالية، القرار يمنعه لأنه لم يسجله في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، أيضًا لا يوجد أي استثناء لأن قرار الشهادة يمنع كل شيء، وأصبح شرطًا رئيسًا في التسجيل”.