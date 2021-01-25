انتقالات النصر | قرار مؤكد من الادارة بشأن هورفات

قدم المدرب الكرواتي، ألين هورفات، أوراق اعتماده لدى جماهير النصر السعودي، بعد قيادته الفريق بنجاح عقب إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وتحسن النتائج بشكل كبير منذ توليه المسؤولية.

وأكدت مصادر مُقربة من نادي النصر السعودي أن هناك اتجاه كبير لاستمرار هورفات في مهامه حتى نهاية الموسم الحالي، بعدما كان التفكير أن يتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وكان هورفات قد قاد النصر من المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ووضعه حاليًا في المركز السادس بعد تحقيق 4 انتصارات متتالية والتعادل في مباراة الأمس أمام الاتحاد بهدف لكل فريق.

ويتواجد فارس نجد حاليا في المركز السادس برصيد 21 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الهلال المتصدر، الذي يلعب اليوم أمام الفيصلي ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي.