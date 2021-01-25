اخبار الرياضه

الامارات | بالصور.. نجم العين الجديد ناكاجيما يشارك في أول تدريب

0 نشر
معاذ كمبال- العين 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. نجم العين الجديد ناكاجيما يشارك في أول تدريب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك الوافد الجديد لصفوف فريق العين، الياباني، شويا ناكاجيما في الحصة التدريبية التي اجراها فريقه عصر اليوم باستاد خليفة بن زايد ضمن التحضيرات لمواجهة خورفكان في دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وارتدى اللاعب القميص 22 الذي سيظهر به مع "الزعيم" بعد أن انتقل إليه معاراً قادماً من فريق بورتو البرتغال بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

ووجد اللاعب الياباني استقبالًا من زملائه في الفريق، ومن المتوقع أن تشهد مباراة خورفكان ظهوره الأول مع "الزعيم".
 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا