الامارات | بالصور.. نجم العين الجديد ناكاجيما يشارك في أول تدريب

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. نجم العين الجديد ناكاجيما يشارك في أول تدريب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك الوافد الجديد لصفوف فريق العين، الياباني، شويا ناكاجيما في الحصة التدريبية التي اجراها فريقه عصر اليوم باستاد خليفة بن زايد ضمن التحضيرات لمواجهة خورفكان في دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وارتدى اللاعب القميص 22 الذي سيظهر به مع "الزعيم" بعد أن انتقل إليه معاراً قادماً من فريق بورتو البرتغال بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

ووجد اللاعب الياباني استقبالًا من زملائه في الفريق، ومن المتوقع أن تشهد مباراة خورفكان ظهوره الأول مع "الزعيم".



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