شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم محمد صلاح من المواقع الانجليزية بعد مواجهة المان يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت أمس مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الانجليزي وانتهت بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين , احرز اهداف المان يونايتد كلا من ماسون جرينوود وماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز في الدقائق 26 و48 و78 على الترتيب بينما احرز هدفي ليفربول لاعبنا محمد صلاح في الدقائق 19 و58 في مباراة مثيرة انتهت لصالح مانشستر يونايتد.

تقييم لاعبي ليفربول كان متوسطا حيث تراوح ما بين 4.1 الى 7.5 درجة وحصل أفضل لاعب وهو لاعبنا محمد صلاح على 7.5 درجة حيث انه هو من احرز هدفي ليفربول في المباراة يليه اللاعب فيرمينو بتقييم 7 درجات ثم اللاعب كورتيس جونز بتقييم 6 درجات , أما اسوأ اللاعبين فكان اللاعب الشاب ريس ويليامز يليه حارس المرمى اليسون ب 5.1 ثم اللاعب روبتسون بتقييم 5.5 درجة.

وفيما يلي تقييم جميع لاعبي ليفربول بعد مباراتهم أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الانجليزي