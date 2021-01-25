العنبري: مواجهة الوصل فرصة لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين

الشارقة: عصام هجو

قال عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة عن استعدادات فريقه لمباراة الوصل في إياب ربع نهائي كأس الخليج العربي: «رغم قصر الفترة بعد مباراة السوبر، لكننا نستعد بشكل جيد، وأتمنى أن يكون كل اللاعبين في أتم الجاهزية وخصوصاً اللاعبين الذين سنمنحهم الفرصة للمشاركة في المباراة، هذا وقت اللاعب الذي لم يحصل على فرصته في المشاركة، وفرصة لنا كجهاز فني لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين».

وأكد العنبري ثقته في جميع لاعبيه وإمكانية الدفع بأي لاعب في المباريات القادمة دون تخوف من عدم جاهزية أحدهم، ومن ناحية البرنامج المضغوط للمباريات، قال: «الوصل يلعب بتركيز كبير على هذه البطولة لوجوده في المنافسة فيها والمباراة الأولى كانت صعبة على الفريقين، ونتوقع أن تكون هذه المباراة أيضاً صعبة لكننا سنسعى بقوة لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لدور الأربعة».

وأكد محمد عبدالباسط لاعب وسط الشارقة استعداد فريقه للمباراة، وقال: «نحن في كامل جاهزيتنا ونركز على تقديم مباراة ومردود إيجابي في اللقاء، المباراة لا تقبل التهاون بعد نهاية المباراة الأولى بالتعادل السلبي، لذا ندخلها بكل قوة لتحقيق نتيجة جيدة والتأهل للمرحلة المقبلة، وإسعاد جمهور الملك».

وعلى خط متصل تفيد متابعات الخليج الرياضي أنه ربما يفقد الشارقة جهود عدد من اللاعبين في مباراة الثلاثاء لظروف وعوامل مختلفة مثل الإصابة والراحة والإيقاف، وستكون الفرصة مواتية للاعبين الذين لم يشاركوا في الفترة السابقة لإثبات الوجود والدخول في أجواء المباريات.

