الأهلي يعلن إعادة مسحة أكرم توفيق قبل لقاء بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد النادي الأهلي، سلبية المسحة التي خضع لها لاعبي الفريق باستثناء أكرم توفيق استعدادًا لملاقاة نادي بيراميدز مساء غدًا، الثلاثاء، في إطار مباريات دوري We المصري.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن المسحة التي خضع لها لاعبي الفريق أمس، الأحد للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية لجميع اللاعبين باستثناء توفيق.

ومن المقرر أن يتم إعادة المسحة لأكرم توفيق مرة أخرى للتأكد من إيجابية أو سلبية العينة الخاصة به قبل ساعات من المواجهة.

وسيلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العاشرة من البطولة المصرية الممتازة.

الجدير بالذكر أن الأهلي يتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري حاليًا برصيد 20 نقطة مناصفة مع الزمالك، بينما يحل بيراميدز خامسًا برصيد 13 نقطة.