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الامارات | الاتحاد الأوروبي يعلن عن قائمة أفضل 10 مهاجمين.. تعرف إلى ترتيب محمد صلاح

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على موقعه الرسمي عن قائمة أفضل 10 مهاجمين في القارة العجوز خلال الموسم الحالي 2020-2021، وفقاً لأرقامهم في بطولات الدوري، فتصدر القائمة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعدما سجل لبايرن ميونيخ 23 هدفاً في 17 مباراة.

وجاء في المركز الثاني مهاجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي بتسجيل 15 هدفا في 15 مباراة، واحتل مهاجم الانجليزي، المصري محمد صلاح المركز السابع خصوصاً أنه يتصدر قائمة الهدافين في حتى الآن برصيد 13 هدفا سجلها في 18 مباراة.

وتالياً ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل:

1 - روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) 23 هدفا (17 مباراة)

2 - كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 15 هدفاً (15 مباراة)

3 - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 14 هدفاً (17 مباراة)

4 - إيرلينج هالاند (دورتموند) 14 هدفًا (13 مباراة)

5 - أندريه سيلفا (أينتراخت فرانكفورت) 14 هدفًا (17 مباراة)

6 - شيرو إيموبيلي (لاتسيو) 13 هدفًا (17 مباراة)

7 - محمد صلاح (ليفربول) 13 هدفاً (18 مباراة)

8 - زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) 12 هدفًا (9 مباراة)

9 - أندريه كراماريتش (هوفنهايم) 12 هدفًا (14 مباراة)

10 - لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) 12 هدفًا (15 مباراة)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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