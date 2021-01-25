الامارات | الاتحاد الأوروبي يعلن عن قائمة أفضل 10 مهاجمين.. تعرف إلى ترتيب محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يعلن عن قائمة أفضل 10 مهاجمين.. تعرف إلى ترتيب محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على موقعه الرسمي عن قائمة أفضل 10 مهاجمين في القارة العجوز خلال الموسم الحالي 2020-2021، وفقاً لأرقامهم في بطولات الدوري، فتصدر القائمة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعدما سجل لبايرن ميونيخ 23 هدفاً في 17 مباراة.

وجاء في المركز الثاني مهاجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيل 15 هدفا في 15 مباراة، واحتل مهاجم ليفربول الانجليزي، المصري محمد صلاح المركز السابع خصوصاً أنه يتصدر قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 13 هدفا سجلها في 18 مباراة.

وتالياً ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل:

1 - روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) 23 هدفا (17 مباراة)

2 - كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 15 هدفاً (15 مباراة)

3 - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 14 هدفاً (17 مباراة)

4 - إيرلينج هالاند (دورتموند) 14 هدفًا (13 مباراة)

5 - أندريه سيلفا (أينتراخت فرانكفورت) 14 هدفًا (17 مباراة)

6 - شيرو إيموبيلي (لاتسيو) 13 هدفًا (17 مباراة)

7 - محمد صلاح (ليفربول) 13 هدفاً (18 مباراة)

8 - زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) 12 هدفًا (9 مباراة)

9 - أندريه كراماريتش (هوفنهايم) 12 هدفًا (14 مباراة)

10 - لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) 12 هدفًا (15 مباراة)

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