شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد اليوم مباريات مونديال اليد بإستاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم الاثنين مباريات ختام الدور الرئيسى من بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر تستمر حتى 31 يناير الجارى. ومن المقرر ان يحضر وزير الرياضة المباريات التي تقام بصالة ستاد القاهرة اليوم، وهى مواجهات المجموعة الثانية بين كل من اليابان والبحرين، في الرابعة والنصف مساءا، وويليها مباراة الارجنتين وقطر، في السابعة مساءا، ثم لقاء الدنمارك وكرواتيا ووفقا لناظم البطولة، فمن المقررأن يلتقى منتخب الفراعنة مع قطر بعد غد الأربعاء في إطار منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، بعد أن تأهل المنتخب المصرى بالوقوع في المركز الثانى بمجموعته، بعد التعادل مع سلوفينيا في ختا الدور النهائي بمباريات المجموعة الرابعة. أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالأداء الرجولي للاعبى المنتخب الوطني لكرة اليد في مباراتهم أمام منتخب سلوفينيا ضمن الجولة الختامية للمجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد المقامة بمصر. وهنأ الوزير المنتخب الوطني لكرة اليد بعد التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25-25، والتأهل إلى دور الثمانية بمونديال العالم، بعد تقديم أداء رائع بالمباراة، العودة بعد التأخر بأربعة أهداف في الشوط الأول للتعادل بالمباراة والتأهل بسبع نقاط لدور الثمانية. تقام على مدار اليوم الاثنين، مواجهات قوية في إطار الجولة الختامية بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد «مصر 2021» والتى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، وتشهد المنافسات مواجهات حاسمة بين كلا من، البرازيل مع أوروجواى وإسبانيا مع المجر وبولندا مع ألمانيا على صعيد المجموعة الأولى، فيما يلتقى البحرين مع اليابان والأجنتين مع قطر والدنمارك كع كرواتيا بالمجموعة الثانية.