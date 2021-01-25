٢٨ مارس طعن مرتضي منصور على «تعديلات اللائحة الداخلية للزمالك»

شكرا لقرائتكم خبر عن ٢٨ مارس طعن مرتضي منصور على «تعديلات اللائحة الداخلية للزمالك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اجلت محكمة القضاء الإدارى اليوم الدعوى المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق ضد وزير الشباب والرياضة،والتي يطلب فيها عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في ٣٠ -٣١ أغسطس عام ٢٠١٨ وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك، لجلسة ٢٨ مارس المقبل .
كانت المحكمة قررت في وقت سابق، تأجيل الدعويين المقامين من هانى العتال وممدوح عباس، والتى يطالبان فيها ببطلان عمومية نادى الزمالك المنعقدة عام ٢٠١٩ لجلسة ١٤ مارس المقبل .
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