شكرا لقرائتكم خبر عن ٢٨ مارس طعن مرتضي منصور على «تعديلات اللائحة الداخلية للزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجلت محكمة القضاء الإدارى اليوم الدعوى المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق ضد وزير الشباب والرياضة،والتي يطلب فيها عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في ٣٠ -٣١ أغسطس عام ٢٠١٨ وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك، لجلسة ٢٨ مارس المقبل .

كانت المحكمة قررت في وقت سابق، تأجيل الدعويين المقامين من هانى العتال وممدوح عباس، والتى يطالبان فيها ببطلان عمومية نادى الزمالك المنعقدة عام ٢٠١٩ لجلسة ١٤ مارس المقبل .