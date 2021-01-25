شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح حقيقة تلقى مصطفى محمد عروض احتراف جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أشرف قاسم، المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك، حقيقة تلقى مصطفى محمد، مهاجم الفريق لعروض أوروبية خلال فترة الانتقالات الشتوية عقب إغلاق باب التفاوض في وجه سانت إيتيان الفرنسي خلال الشهر الجاري.

وأكد قاسم في تصريحات متلفزة، أن مصطفى محمد لم تصله أى عروض حتى الآن، ومستمر مع الفريق ولاصحة لتلقيه عرضا من فريق جالاطا سراي كما ردد البعض في الآونة الأخيرة.