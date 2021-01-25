شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم رمضان صبحي لقائمة المسجلين في شباك الأهلي بعد الرحيل ‏عنه؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة من العيار الثقيل، تجمع الأهلي ببيراميدز، مساء غدٍ الثلاثاء، بمنافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجاري 2020-2021.

وتشهد المباراة الصدام الأول بين ثلاثي الأهلي السابق الذي رحل عن صفوفه في الموسم المنصرم أمام فريقهم السابق، وهم رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي.

ويتصدر رمضان صبحي المشهد بعدما اعتلى اللاعب قمة هدافي الدوري للموسم الجاري، برصيد 4 أهداف، رفقة كل من نجمي الأهلي محمد شريف ومحمود كهربا، وثنائي الطلائع أحمد سمير وإيبوكا، ومهاجم سموحة حسام حسن.

ويسعى رمضان صبحي جناح بيراميدز لدخول قائمة عريضة من الأسماء التي نجحت في هز شباك الأهلي عقب الرحيل عن صفوفه.

ويعتبر زميله عبدالله السعيد، على رأس النجوم الذين زاروا شباك التتش عقب الرحيل، وذلك في أول مباراة تجمعه بالأهلي بقميص بيراميدز في الموسم قبل الماضي، وكرر محمد فاروق السيناريو ذاته في المباراة نفسها.

شادي محمد، القائد التاريخي للأهلي، استطاع التسجيل بقميص الاسماعيلي في الشباك الحمراء في ثلاثية الدراويش موسم 2010- 2011، والتي شهدت رحيل حسام البدري عن منصبه الفني عقب صافرة نهايتها.

حسام حسن واحد من أبرز مدوني مسلسل "هز شباك الأهلي بعد الرحيل عن صفوفه"، إذ أحرز عدد كبير من الأهداف في مرمى النادي الذي تربى بين جدرانه بعد الرحيل عنه مطلع الألفية الحالية، أبرزهم 3 أهداف في مباريات القمة بقميص الزمالك، فضلاً عن هدف اّخر بقميص الترسانة في لقاء 2007.

محمد فضل كان واحد من هدافي الاسماعيلي في مباريات الأهلي عقب وداع القلعة الحمراء، بواقع ثنائية شهيرة في مباراة الدور الأول لموسم 2006-2007، وهدف قاتل في لقاء الاسماعيلية بالموسم ذاته.

جمال عبدالحميد تألق بقميص الزمالك على مدار سنوات طويلة وبالأخص في مباريات القمة مجسداً مشهد الانتقام من القلعة الحمراء بعد الرحيل عن أسوارها، مسجلاً 4 أهداف شهيرة.

القائمة تطول وتضم أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، والذي سجل هدفاً في مباراة القمة الأفريقية التي جمعت الأهلي بالزمالك في الجونة عام 2013 ومباراة حسمها المارد الأحمر بنتيجة 4/2.

وكرر باكاماني ماهلامبي، نجم صن داونز الجنوب أفريقي سيناريو "العميد" على المستوى الأفريقي، وأحرز هدفاً في خماسية فريقه بشباك أبناء التتش بربع نهائي دوري الأبطال بالنسخة قبل الماضية.

كذلك حسين ياسر المحمدي، الذي لم يسطع نجمه بقميص الأهلي، إلا أنه تلألأ مع الزمالك في مواجهات القمة وسجل هدفين في مرمى ناديه السابق.

دموع علاء ميهوب كانت الأشهر في موسم 1991، بعدما أحرز هدفاً لمصلحة الأوليمبي في الشباك الحمراء بعد رحيل عن الأهلي في مشهد شهير، وتكرر السيناريو بواسطة مصطفى عفروتو حينما دافع عن ألوان قميص دمنهور في موسم 2014-2015.

إسلام محارب كان أيضاً أحد المسجلين في شباك الأهلي بعد رحيله عن صفوف فريق الشباب بالنادي وذلك في 3 مناسبات بقميصي الجونة وسموحة، وسار على نهجه المعتز بالله إينو بصاروخ مدوي في ثلاثية حرس الحدود بمواجهة الأهلي موسم 2012-2013.

موسم 2008-2009 شهد على تسجيل وائل رياض "شيتوس" هدفاً لمصلحة المصرية للاتصالات في شباك الأهلي بالدوري ومباراة حسمها أيناء قلعة الجزيرة بهدفين مقابل هدف.

جون أنطوي الغاني، الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري، تمكن من زيارة شباك الأهلي في مناسبتين بعد مغادرة القلعة الحمراء، أشهرهم في لقاء حسم الدرع بالسويس موسم 2016-2017، كما سجل أحمد شكري هدفاً لسموحة بمرمى شريف إكرامي موسم 2013-2014، والظهير الأيسر أحمد شديد قناوي وهدف شهير للمصري في فوزه على الأهلي في موسم 2008-2009.

أما عن أشهر من سجلوا في شباك الأهلي بعد الرحيل عنه في الزمن الجميل، فكان الثنائي عبدالكريم صقر ومصطفى كامل طه هو الأبرز بعد انتقالهما للزمالك وهز شباك المارد الأحمر في مباريات القمة في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي.