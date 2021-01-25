شكرا لقرائتكم خبر عن قرار قضائي جديد في «منع مرتضى منصور من الظهور في الإعلام» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت محكمة القضاء الإدارى إعادة الدعوى المقامة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق والمطالبة بمنع مرتضى منصور من الظهور في وسائل الإعلام ،واجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية للمرافعة بجلسة ٢٨ فبراير المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة.
كان ممدوح قد طالب بمنع ظهور مرتضي منصور على كافة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية وغيرها، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات هاتفيه تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه، وان مرتضي منصور أعتاد الظهور في الإعلام، والتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التلفزيون .
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