شكرا لقرائتكم خبر عن قرار قضائي جديد في «منع مرتضى منصور من الظهور في الإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة القضاء الإدارى إعادة الدعوى المقامة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق والمطالبة بمنع مرتضى منصور من الظهور في وسائل الإعلام ،واجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية للمرافعة بجلسة ٢٨ فبراير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة.

كان ممدوح قد طالب بمنع ظهور مرتضي منصور على كافة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية وغيرها، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات هاتفيه تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه، وان مرتضي منصور أعتاد الظهور في الإعلام، والتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التلفزيون .