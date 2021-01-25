شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طعن العتال على لائحة نادي الزمالك لـ٢٨ مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجلت محكمة القضاء الإدارى اليوم الدعوى المقامة من هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك لوقف تنفيذ قرار العمل بلائحة النادي التي نشرت في الجريدة الرسمية بعد إعتماد اللجنة الأولمبية رغم تعديل 34 بند على اللائحة وذلك لعدم عرضها على الجمعية العمومية، لجلسة ٢٨ مارس المقبل .

طالب العتال في دعواه ،بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من أثار، أخصها عدم الاعتداد بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة نادي الزمالك والمعتمدة من اللجنة الأولمبية بتاريخ 1يونيو 2019، لعدم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للنادي، وإعتبارها كأن لم تكن وما تلاه من نشرها في الجريدة الرسمية على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.