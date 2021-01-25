تأجيل طعن العتال على لائحة نادي الزمالك لـ٢٨ مارس

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طعن العتال على لائحة نادي الزمالك لـ٢٨ مارس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اجلت محكمة القضاء الإدارى اليوم الدعوى المقامة من هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك لوقف تنفيذ قرار العمل بلائحة النادي التي نشرت في الجريدة الرسمية بعد إعتماد اللجنة الأولمبية رغم تعديل 34 بند على اللائحة وذلك لعدم عرضها على الجمعية العمومية، لجلسة ٢٨ مارس المقبل .
طالب العتال في دعواه ،بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من أثار، أخصها عدم الاعتداد بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة نادي الزمالك والمعتمدة من اللجنة الأولمبية بتاريخ 1يونيو 2019، لعدم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للنادي، وإعتبارها كأن لم تكن وما تلاه من نشرها في الجريدة الرسمية على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
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