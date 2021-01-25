شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة ربع النهائي.. تاريخ مواجهات مصر والدنمارك في كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض المنتخب المصري تحد جديد في بطولة العالم لكرة اليد في نسختها الـ27، فبعد تعادل منتخب الفراعنة أمس مع منتخب سلوفينيا بنتيجة 25-25، نجحت مصر في التأهل إلى دور الثمانية.

وسيلتقي منتخب الفراعنة يوم الأربعاء المقبل بمنتخب الدنمارك، في إطار منافسات الدور ربع النهائي للبطولة، بعدما احتل المنتخب المصري وصافة المجموعة الرابعة للدور الرئيسي خلف السويد، بينما ضمن المنتخب الدنماركي صدارة المجموعة الثانية.

وكان منتخب الفراعنة قد التقى مع منتخب الدنمارك في 4 مباريات ضمن منافسات بطولة العالم بكرة اليد.. ويستعرض المصري اليوم تاريخ مواجهات مصر مع الدنمارك خلال السنوات الماضية في المونديال

بطولة العالم 2003 بالبرتغال، فازت الدنمارك بنتيجة 35-26، ليتأهل المنتخب المصري للدور الثاني كرابع مجموعته ويغادر البطولة في المركز الخامس عشر. بطولة العالم 2009 بكرواتيا، تغلب المنتخب الدنماركي على المصري بنتيجة 26-17، وودعت مصر البطولة من الدور الأول في المركز الـ14، بعدما احتلت المركز الرابع في المجموعة التي ضمت الدنمارك والنرويج وصربيا والبرازيل والسعودية. بطولة العالم 2017 بفرنسا، فازت الدنمارك بنتيجة 35-28، وتأهل منتخب الفراعنة كثالث مجموعته إلى الدور الـ16 ليواجه كرواتيا، وينهي البطولة في المركز الـ13. بطولة العالم 2019 بالدنمارك، حقق منتخب الدنمارك الفوز على الفراعنة بنتيجة 26-20، في ثاني لقاءات منتخب مصر في الدور الرئيسي، واكتفى المنتخب المصري بالتواجد بين الثمانية الكبار في هذه البطولة.

ويذكر أن مصر تستضيف بطولة العالم لكرة اليد في الفترة من 13-31 يناير الجاري، بمشاركة 32 منتخب من كافة أنحاء العالم، وتقام البطولة على أربع صالات هم: صالة استاد القاهرة الدولي، استاد برج العرب، استاد العاصمة الإدارية الجديدة، استاد حسن مصطفى بمدينة 6 اكتوبر.