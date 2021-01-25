رقم تاريخي ينتظر إبراهيموفيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

يرغب مهاجم نادي ميلان الإيطالي، زلاتان إبراهيموفيتش، في العودة على الفور لتسجيل الأهداف، حيث يطارد السويدي رقماً قياسياً آخر، ضمن مسيرته الحافلة بالأرقام. بعد أداء الفريق الضعيف أمام أتالانتا، حيث يريد التعافي على الفور، وللقيام بذلك يجب عليه الفوز على إنتر ميلان، في ربع نهائي كأس إيطاليا. ومن سيفوز بالمباراة سيواجه الفائز من مواجهة يوفنتوس وسبال في الدور نصف النهائي. وسوف يعتمد ستيفانو بيولي على تعطش زلاتان إبراهيموفيتش للأهداف، والذي يبحث عن رقم قياسي جديد، حيث يرغب في تسجيل الهدف رقم 500 في الدوري والكأس، ولا يفصله سوى هدفان فقط للوصول إلى هذا الرقم الرائع. ومع ذلك، فإن الغياب الذي يمكن أن يثقل كاهل الفريق، هو غياب هاكان كالهانوغلو الذي يعاني من الإصابة بفيروس كورونا. وسوف يتعين على إبراهيموفيتش الاعتماد على مهارات سايليمايكرز الذي عاد مؤخراً، وكذلك ريبيتش، ورافايل لياو.

