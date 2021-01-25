آرسنال يقترب من ضم أوديغارد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

أكدت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، أن نادي آرسنال الإنجليزي يقترب من ضم لاعب الوسط النرويجي لريال مدريد، مارتن أوديغارد، على سبيل الإعارة، متفوقاً في سباق ضمه على كل من ريال سوسييداد، وأياكس أمستردام، المهتمين أيضاً بالحصول على خدمات اللاعب الشاب. كشفت أن كلا الناديين توصلا لاتفاق بشأن قيمة الإعارة، التي ستبلغ 1.8 مليون إسترليني (2 مليون يورو)، إضافة لدفع راتب اللاعب البالغ 38 ألف استرليني (42.800 ألف يورو) أسبوعياً لنهاية الموسم. وينتظر أن يخضع أوديغارد (22 عاماً) للفحوصات الطبية قبل إتمام الصفقة.

