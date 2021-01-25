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الدوري البرازيلي: فلومينينسي يهزم بوتافوغو بثنائية نظيفة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

تغلب فلومينينسي على بوتافوغو 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري البرازيلي.

في مباريات أخرى، تغلب أتلتيكو جويانيينسي على فورتاليزا 2-0، وسبورت ريسيفه على باهيا 2-0، وجوياس على سانتوس 4-3.

ورفع فلومينينسي رصيده إلى 50 نقطة في المركز 7، بينما تجمد رصيد بوتافوغو عند 23 نقطة في المركز الأخير.

وسجل لوكا بورغيس، وويلينغتون سيلفا، هدفي فلومينينسي، في الدقيقتين 67 و90، وجاء هدف ويلينغتون من ضربة جزاء.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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