شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يقيل مدربه فرانك لامبارد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- رويترز

قال نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين إنه أقال مدربه فرانك لامبارد من منصبه بعد تلقيه خمس هزائم في ثماني مباريات بالدوري.

وأوضح النادي في بيان رسمي نُشر الاثنين، إن النتائج السلبية للفريق في الآونة الأخيرة تسببت في تراجعه للمركز التاسع بين فرق البطولة العشرين.

وقال الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي اللندني في البيان: "كان هذا قراراً صعباً بالنسبة للنادي؛ ليس فقط لأنه تربطني علاقة شخصية ممتازة مع فرانك، وأحمل له أكبر قدر من الاحترام".

وأضاف: "لامبارد رجل يتمتع بنزاهة هائلة، وصاحب أعلى مستوى من أخلاقيات العمل. لكن وفي ظل الظروف الحالية؛ فإننا نعتقد أنه من الأفضل استبدال المدرب".

وقالت تقارير إعلامية بريطانية في وقت سابق الاثنين؛ إن نادي تشيلسي اللندني على وشك الاستغناء عن مدربه فرانك لامبارد بعد تلقيه خمس هزائم في ثماني مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ما تسبب في تراجعه للمركز التاسع بين فرق البطولة العشرين.

وقالت أكثر من جهة إعلامية من بينها صحيفة تليجراف؛ إن تشيلسي ربما يقيل لامبارد الاثنين؛ أي بعد أقل من يوم واحد من فوز الفريق 3-1 على لوتون تاون في الدور الرابع لكأس إنجلترا للعبة الأكثر شعبية في العالم.

وأضافت التقارير أن الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان السابق هو أبرز المرشحين لتولي المهمة خلفاً للامبارد الذي بدأ مسيرته مع تشيلسي في 2019.

وفي موسمه الأول مع الفريق (2019-2020) قاد لامبارد تشيلسي إلى حجز مكان في المربع الذهبي في الدوري؛ إلى جانب الوصول إلى نهائي كأس إنجلترا؛ لكنه لم يحقق النتائج المرجوة هذا الموسم؛ رغم إنفاق النادي أكثر من 220 مليون جنيه إسترليني (300.94 مليون دولار) على التعاقدات الجديدة.

وإذا ما أقيل لامبارد؛ فإنه سيصبح المدرب رقم 12 الذي يقال من تدريب النادي منذ انتقال ملكيته إلى الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش في 2003.