شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة في دوري السلة الأمريكي بسبب كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين تأجيل المباراة المقررة الأربعاء المقبل بين فريقي شيكاجو بولز وممفيس جريزليز بسبب ظهور حالات إصابة في صفوف جريزليز.

وقالت الرابطة إنها اتخذت قرار التأجيل نتيجة عدد حالات الإصابة بالفيروس سريع العدوى في صفوف جريزليز الذي لن يتوفر لديه جراء ذلك الحد الأدنى من اللاعبين لخوض المباريات وهو ثمانية لاعبين.

ولم يلعب جريزليز أي مباراة منذ 18 يناير الجاري عندما حقق فوزه الخامس على التوالي بالانتصار 108-104 على فينكس صنز.