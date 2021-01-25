حمدة القبيسي تتألق في الجولة الثانية من بطولة فورمولا 4

حققت حمدة القبيسي فوزها الأول في موسم 2021 من بطولة فورمولا 4 الإمارات، ضمن فعاليات الجولة الأولى من سلسلة سباقات ياس، واستضاف مسار سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي منافسات الجولة الثانية للبطولة المكونة من خمس جولات، حيث سعت حمدة القبيسي سائقة فريق أبوظبي للسباقات إلى تدعيم النتائج القوية التي حققتها في الجولة الأولى والتي أقيمت على مسار حلبة دبي أوتودروم.

وتمكنت السائقة الإماراتية الشابة من تحقيق فوزها الأول في الموسم الحالي من البطولة في السباق الرابع من سباقات عطلة هذا الأسبوع، والذي قدمت أداءً قوياً خلال مجرياته، بعد انطلاقها من المركز الرابع على شبكة الانطلاق عند بداية السباق لتجاوز خط النهاية في المركز الأول متقدمة على ثنائي فريق إكسل موتورسبور كيريل سمال وتاسانابول إنثرابوفاساك اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وأثبتت حمدة قوة شخصيتها والتزامها بتقديم أفضل أداء بصعودها منصة التتويج مرتين خلال عطلة الأسبوع بعد أن حلت في المركز الخامس خلال السباق الأول.

وتمكنت من استعادة قدرتها على تقديم أداء قوي بشكل رائع في السباق الثاني، لتصعد في نهايته منصة التتويج بعد إحرازها المركز الثالث، وراء كل من ديلانو فانت هوف من فريق إكسل موتورسبورت، الذي حقق المركز الأول متابعاً نتائجه البارزة التي حققها الأسبوع الماضي، وإنزو تروللي من فريق كرام ديورانجو الذي حل ثانياً.

وفي السباق الثالث من عطلة الأسبوع، اكتفت حمدة بتحقيق المركز الخامس مجدداً، فيما حقق فانت هوف فوزاً إضافياً، إلا أن أداءها الأفضل كان قريباً جداً، فقد شهد السباق الرابع أداءً مذهلاً قدمته حمدة وحققت عن طريقه فوزها الأول في موسم العام الحالي من البطولة مسجلة زمناً قدره 20 دقيقة و5.420 ثانية.

وتعود البطولة إلى حلبة دبي أوتودروم التي تستضيف الجولة الثالثة منها من 28 إلى 30 يناير، كما حفلت حلبة مرسى ياس بالتشويق ومنافسات السباقات في عطلة الأسبوع باستضافتها كلاً من سباق هانكوك أبوظبي 6 ساعات وبطولة كأس جولف راديكال.

وانتزع فريق كار كولليكشن موتورسبورت لقب سباق هانكوك أبوظبي 6 ساعات بعد أداء رائع، استطاعوا عن طريقه تدارك تعثرهم خلال المراحل الأولى من السابق والذي أسفر عن تراجعهم في بدايته إلى المركز 11 خلال اللفة الافتتاحية التي شهدت العديد من أحداث الإثارة، إلا أن الفريق الألماني تمكن من التعافي بفضل أداء القيادة المذهل على المسار وكفاءة طاقم العمل في منطقة الصيانة، لتتجاوز سيارتهم خط نهاية السباق متقدمة بمقدار ثلاث لفات على أقرب المنافسين فريق ليبرت موتورسبورت.

وفي بطولة كأس جولف راديكال، فقد حقق أليكس خطيب المركز الأول متقدماً على كل من كوربيت-ونسلو وطارق كربوتشي اللذين حلا في المركز الثاني والثالث على الترتيب.

وتنظم حلبة مرسى ياس فعاليات الجولة الثانية من سلسلة سباقات ياس ما بين 4 و7 فبراير لتشهد منافسات كل بطولات فورمولا4 الإمارات، وفورمولا3 آسيا، فيما تقام فعاليات الجولة الثالثة من سلسلة سباقات ياس ما بين 18 و20 فبراير وتشهد إقامة سباقات فورمولا4 الإمارات وفورمولا3 آسيا وسباق لومانز آسيا، فيما تشهد الجولة الرابعة المقرر إقامة فعالياتها من 18 إلى 20 مارس منافسات تايم آتاك الإمارات.